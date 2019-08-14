الحشد الشعبي يطالب وسائل الاعلام بعدم استضافة أي شخص يحمل صفته

2019/08/14 | 19:52

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بغداد:سومر نيوز

دعت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، وسائل الاعلام الى عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او...

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