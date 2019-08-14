شبيه محمد صلاح “جزار” في الكويت.. فيديو يثير ضجة على تويتر

2019/08/14 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول موقع تويتر مقاطع فيديو لشبيه اللاعب المصري، محمد صلاح، في أحد “ألمسالخ” في الكويت خلال فترة عيد الأضحى، ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر شبيه صلاح في عدة مقاطع وهو يعمل داخل أحد المسالخ في الكويت، وأجرى معه أحد المغردين حوارا سريعا سأله فيه عما إذا كان ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.



وأثار المقطع المتداول ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ قال أحد المغردين: “شبيه محمد صلاح في مسلخ بالكويت سبحان الله يخلق من الشبه 40”.



وقال مغرد آخر تعليقا على نفس المقطع: “هذا محمد صلاح أو شبيه له؟”، في حين قال آخر: “شبيه محمد صلاح جزار في الكويت”.



يذكر أن اللاعب المصري يستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الأربعاء، في تركيا، ساعيا لتحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه وثالثة في تاريخ اللاعبين العرب.

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