نائب يحذر من خطر يهدد العراق: الأميركان دربوا 3 آلاف داعشي بهذه المنطقة!

2019/08/14 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق حسن سالم، الاربعاء، من عودة نحو ثلاثة الاف عنصر من تنظيم داعش منطلقهم وادي حوران وبحماية اميركية.

وقال سالم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نحذر من عودة عصابات داعش ثانية منطلقها وادي حوران بحماية امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة باحدث السلاح والعتاد قوامها 2500 الى 3000 مقاتل".

واضاف "يتوجب على الحكومة الايعاز الى القوات العراقية البرية بكافة صنوفها والقوة الجوية وطيران الجيش الى القيام بعملية عسكرية واسعة لتطهير وادي حوران والاجهاز على القوة الموجودة قبل ان تبدأ تلك العصابات بالتسلل الى المحافظات"، مبينا "اننا لطالما نبهنا الى ان الامريكان يقومون بتدريب وتجهيز قوة من جنسيات مختلفة لتحريكها بين فترة واخرى".

‎بغداد اليوم- بغداد

ردت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء، على دعوات حل الجيش العراقي التي اطلقها معاون الأمين العام لحركة النجباء يوسف الناصري، مشيرا الى ان الأخير لا ينتسب للحشد وليس لديه أي منصب او صفة رسمية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاربعاء، أن قطر شجعت على الإرهاب ودعمته في العراق وسوريا، معربا عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشان التهميش الذي تعرض له السنة في العراق.





وقال ا

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الأربعاء، ان الية الحصول على المناصب يحددها الدستور العراقي وفقا لنظام الاغلبية الانتخابية .

وقال عادل لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث المكون العربي عن منصب محافظ كركوك سيكون

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