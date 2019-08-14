فيديو.. إنفجار قاعدة الصقر العراقية هو بفعل فاعل

2019/08/14 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2019.08.14 – إعتبرت أوساط عراقية أن التفجير الذي وقع في مخزن الأسلحة في قاعدة الصقر العسكرية هو بفعل فاعل، فيما يرى البعض أن أميركا وا...

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