2019/08/14 | 20:00

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عمليات البصرة تعلق على حادثة حريق انبوب الغاز في الهارثة

أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاربعاء، تنويهاً بخصوص حادث

الحريق الذي نشب في محطة كهرباء الهارثة في البصرة.

وقالت القيادة في بيان ، إنها "تود ان تنوه ما حصل في حادث احتراق

خطوط الانابيب الناقلة إلى محطة كهرباء الهارثة الذي تناقلته وسائل

الإعلام والذي نتج عن خطأ فني ولم يعطي أي نتائج عكسية على توليد

الطاقة حيث تمكنت مفارز الإطفاء بالسيطرة على الحريق بشكل سريع وغلق

الصمامات للسيطرة على إطفاء الحريق".واضافت أن "قيادة العمليات تتابع مجريات الأحداث مع الجهات ذات

العلاقة اذ تؤكد على تقديم كافة انواع الدعم والاسناد الى الاخوة

العاملين من أجل اعادة وتأهيل الانابيب التي تعرضت إلى حادث

الاحتراق لادامة توليد الطاقة".وتابعت: "كما تؤكد القيادة بأن حادث احتراق خطوط الانابيب الناقلة

إلى محطة كهرباء الهارثة حصل نتيجة خطأ فني ولم يتعرض إلى أي عمل

تخريبي أو ارهابي حسب ما تناقلته بعض مواقع التواصل

الاجتماعي".

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