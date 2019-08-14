اعتقال متهمين اثنين بالسرقة في كركوك

2019/08/14 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك اعلنت مديرية شرطة كركوك، الاربعاء، عن اعتقال متهمين اثنين بالسرقة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “بتاريخ الـ13 من اب الحالي القت مفارز مديرية مكافحة اجرام كركوك القبض على المتهمين كل من( د.ا.ع ) و ( ي.ا.م )”، مبينة انه “على الفور امر قائد شرطة محافظة […]

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