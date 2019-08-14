عمليات البصرة: حريق محطة كهرباء الهارثة خطأ فني وليس عملاً إرهابياً

2019/08/14 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، أن حادث احتراق خطوط الانابيب الناقلة إلى محطة كهرباء الهارثة كان نتيجة خطأ فني، مبينة أنه لم يعطي أي نتائج عكسية على توليد الطاقة.

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