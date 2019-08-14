2019/08/14 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، أن الشعوب التي تكثر من استخدام المنصات الاجتماعية، تواجه تبعات وخيمة على المستوى السياسي، وسط مخاوف من تقاعس الشركات العملاقة في التصدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هي الشعوب التي تمضي أطول وقت على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هي الشعوب التي تمضي أطول وقت على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).