السوداني: رفع الحظر عن الملاعب العراقية… حق عراقي يعود بجهود استثنائية

2019/08/14 | 20:07

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أكد النائب المهندس محمد شياع السوداني استبشاره خيرا برفع الحظر عن الملاعب العراقية بعد أن نجح الاتحاد في اختبار بطولة غرب اسيا في ملعبي كربلاء

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