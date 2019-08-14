بسبب تلوثه .. اهالي البصرة ينظمون وقفة احتجاجية تحت شعار

2019/08/14 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مصدر صحفي إن الوقفة شارك فيها مواطنون من فئات مختلفة ونظمت في شارع الكورنيش قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياب، وحمل بعضهم لافتات تؤكد على أهمية شط العرب وإنقاذه من كافة أنواع التلوث.

من جهته قال مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة مهدي التميمي والذي كان مع المحتجين إن الوقفة حملت مطالب موجهة إلى الحكومتين المحلية والمركزية تتضمن ضرورة إعداد خطط إستراتيجية سريعة للنهوض بواقع شط العرب ليعود كما كان في عهده.

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