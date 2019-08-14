التخطيط النيابية تبين أسباب ارتفاع عجز الموازنات

2019/08/14 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الأربعاء، ارتفاع عجز الموازنات الاتحادية إلى غياب خبراء التخطيط والاقتصاد في أعداد الموازنات، فيما بينت أن الفائض والعجز يوضع بشكل تقديري وبعيد عن الواقع.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية يعد من قبل موظفين يعتمدون على أرقام تخمينية وتقديرية […]

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