العشائر العربية: تصريح الحلبوسي بشأن الجثث المجهولة مجاملة لإيران وميليشياتها

2019/08/14 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق انتقد الأمين العام لمجلس #العشائر_العربية #ثائر_البياتي، اليوم الأربعاء، موقف رئيس مجلس النواب #محمد_الحلبوسي تجاه قضية الجثث المجهولة في محافظة #بابل.البياتي قال لـ” الحل العراق” إن […]

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