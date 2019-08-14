السامرائي يؤكد عدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هويات ضحايا بابل وكشف الجهات المتورطة

2019/08/14 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس حزب المسار المدني النائب

مثنى عبدالصمد السامرائي أن دفن الضحايا الذين تم الكشف عنهم في محافظة بابل

بعيداً عن الأضواء وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوياتهم وكشف الجهات المتورطة

بخطفهم وتعذيبهم ومن ثم إعدامهم و الذين وصفهم بـ” القتلة” يثير الشبهات حول ضلوع جهات وصفها بأنها ”

ذات سطوة” ،

وتسائل السامرائي في تغريدة عبر حسابه

الرسمي على تويتر: عما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع ملف ضحايا محافظة بابل بنفس

حماستها في التعامل مع ملف المقابر الجماعية التي تخص النظام السابق.

وأضاف ” أن دفن ضحايا بابل بعيداً عن الأضواء وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوياتهم وكشف القتلة يثير الشبهات حول ضلوع جهات ذات سطوة ؛ ومن حقنا أن نتسائل : هل ستتعامل الحكومة مع هذا الملف بنفس حماستها مع الكشف عن مقابر جماعية تخص النظام السابق ؟.”

مختتماً تغريدته بهاشتاك ” ضحايا_بابل_عراقيون_أيضاً”

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