2019/08/14 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: سنتخذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في حال فاز المنتخب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: سنتخذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في حال فاز المنتخب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: سنتخذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في حال فاز المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).