2019/08/14 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع النيابية تكشف عن اجراء مهم جدا يتعلق بالسيادة الجوية سيتم اصداره قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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