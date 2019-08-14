2019/08/14 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، تحذيراً بخصوص الاطلاقات النارية في حال فوز العراق امام البحرين في نهائي غرب آسيا.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "مع تصاعد دعواتنا لمنتخبنا بالفوز.



نجدد تاكيدنا بعدم إطلاق العيارات النارية ابتهاجا بفوز المنتخب في المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا.



والتي تسبب خسائر في الأرواح والممتلكات".وبينت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تصدر تحذيراً بخصوص الاطلاقات النارية في حال فوز العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تصدر تحذيراً بخصوص الاطلاقات النارية في حال فوز العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).