2019/08/14 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سرق قرد حقيبة يدوية من احد الحجاج في منى اثناء شعائر الحج.

ويظهر الفيديو ان القرد كان متربصاً لاستغلال الفرصة من أجل سرقة الحقيبة والفرار بها مسرعاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. قرد يسرق حقيبة يدوية لأحد الحجاج في منى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. قرد يسرق حقيبة يدوية لأحد الحجاج في منى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).