2019/08/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد عناصر 'داعش' في سامراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد عناصر 'داعش' في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).