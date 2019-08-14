الفضيلة بعد إساءة قيادي في النجباء للجيش: دعوة للفوضى!

2019/08/14 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر رئيس كتلة النهج الوطني “الفضيلة سابقاً”، عمار طعمة، الأربعاء، إضعاف الجيش العراقي تمهيدًا لتغليب الفوضى وتهديد للنظام الاجتماعي.

وقال طعمة في بيان تلقته “كلكامش برس”، “نشجب ونرفض التصريح غير المسؤول، الذي صدر من احدهم بحلّ الجيش العراقي ونعتبره دعوة إلى تغليب الفوضى واضعاف الدولة ومؤسساتها وما يترتب على ذلك من أجواء وبيئة تنتج الضياع وتهديد النظام الاجتماعي العام”.

وتابع البيان “و لا يختلف اثنان من العقلاء والحريصين على مصالح شعوبهم واستقرار مجتمعاتهم على أهمية وجود جيش رصين يتمتع بعقيدة وطنية جامعة تتآزر جهود القوى السياسية والاجتماعية على تقويته ودعمه، وتطوير قدراته ليشكل صِمَام أمان يدفع التحديات ويواجه التهديدات الأمنية والعدوان الخارجي”.

وحذر طعمة بحسب البيان من “هذه الأصوات المهددة لوحدة وانسجام القوات المسلحة مع التشكيلات الساندة لها وندعو الجميع الى نبذها وتضييق الخناق حولها لئلا تتصاعد وتشكل ثقافة مريضة تنخر بمؤسسات الدولة الأساسية”.

ودعا طعمة بحسب البيان جميع السلطات “للإسهام في دعم الجيش العراقي وحمايته من التداخل والتنازع السياسي ، وتأهيله بالقيادات الوطنية المهنية النزيهة ليتمكن من اداء واجبه الوطني بأتم وجه”.

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