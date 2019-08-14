محافظة في اقليم كوردستان تعلن حصيلة ضحايا الحوادث خلال العيد

2019/08/14 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن مصرع واصابة 32 شخصا بحوادث سير وقعت ضمن حدودها الادارية خلال الايام الاربعة لعيد الاضحى.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح بحادث سير وقع على طريق دهوك – باعدري، موضحة ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى "تـنگاڤیان" في دهوك.

ونوه البيان الى ان المجموع الكلي لحصيلة حوادث السير التي وقعت خلال ايام العيد كانت 10 حوادث اسفرت عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة 29 اخرين بجروح .

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