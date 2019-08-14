الداخلية الكويتية: التعرف على الرفات المسترجعة من العراق يتطلب وقتاً

2019/08/14 | 21:01

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة، اليوم الأربعاء، أن آلیة التعرف على رفات الأسرى والمفقودین الكویتی...





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