2019/08/14 | 21:02

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عمليات بغداد توجه تحذيراً

الاربعاء

14

أب

2019 :

08:45 pm

69

حذرت قيادة عمليات بغداد بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مطلقي

العيارات النارية في حال فاز المنتخب

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