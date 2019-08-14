الرئيس الجزائري ينهي مهام عسكريين كبار

2019/08/14 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

وقع الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح، مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في الجيش.

وشملت التغييرات التي وردت في آخر عدد من الجريدة الرسمية إنهاء مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وتعيين اللواء مصطفى أوجاني في مكانه.

كما أنهى بن صالح مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بمدينة ورقلة، العقيد فريد طويل، الذي عين في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران.

وعين الرئيس العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع، فيما استخلف العقيد فريد طويل بالعقيد عبد القدوس حلايمية

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الاربعاء، وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي اعتبارا من الغد.

وجاء في بيان للشركة أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار سيئون بحضرموت.

وأكدت الخطوط اليمنية، في بيان أن "قرار إيقاف الرحلات ع

بغداد اليوم- متابعة

قال مراسل RT في إيران، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت رئيس منظمة الخصخصة، بوري حسيني، بتهم تتعلق في قضايا فساد مالي، بعد ساعات فقط من استقالته.

وفي شهر مايو 2019، قال النائب عن أهالي تبريز شمال غرب إيران، أحمد ع

بغداد اليوم- متابعة

أفادت قناة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أنقذ 230 راكبا علقت سفينتهم أثناء رحلة بين مدينة خرمشهر الإيرانية والكويت.

وقال مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خرمشهر، نور الله أسعدي، بحسب الق

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