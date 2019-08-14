2019/08/14 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / ديالى… حذرت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، مما اسمته بـ”لعنة الكلاب السائبة” المنتشرة في اغلب مدن المحافظة.
وقالت رئيس لجنة البيئة في مجلس ديالى نجاة الطائي لـ/ المعلومة /، إن”الكلاب السائبة تحولت الى لعنة في اغلب مدن ديالى نظرا لما تسببه من حوادث مؤلمة خاصة مهاجمة الاطفال واصابتهم بجروح بين فترة […]
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وقالت رئيس لجنة البيئة في مجلس ديالى نجاة الطائي لـ/ المعلومة /، إن”الكلاب السائبة تحولت الى لعنة في اغلب مدن ديالى نظرا لما تسببه من حوادث مؤلمة خاصة مهاجمة الاطفال واصابتهم بجروح بين فترة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ديالى: مشكلة الكلاب السائبة خرجت عن السيطرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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