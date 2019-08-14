بيئة ديالى: مشكلة الكلاب السائبة خرجت عن السيطرة

2019/08/14 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… حذرت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، مما اسمته بـ”لعنة الكلاب السائبة” المنتشرة في اغلب مدن المحافظة.وقالت رئيس لجنة البيئة في مجلس ديالى نجاة الطائي لـ/ المعلومة /، إن”الكلاب السائبة تحولت الى لعنة في اغلب مدن ديالى نظرا لما تسببه من حوادث مؤلمة خاصة مهاجمة الاطفال واصابتهم بجروح بين فترة […]

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