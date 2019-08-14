وزارة الكهرباء: تجهيز الطاقة مستقر بمعدل يزيد عن 18500 ميغاواط

2019/08/14 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء اليوم الاربعاء، بيانا اكدت فيه ان تجهيز الطاقة مستقر بمعدل يزيد عن 18500 ميغاواط، وفي تصاعد مستمر

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