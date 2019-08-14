كتلة صادقون: امريكا تدبر لعودة داعش من وادٍ غربي العراق

2019/08/14 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، اليوم الاربعاء، من عودة نحو ثلاثة الاف عنصر من “داعش” الى المحافظات، مبينا ان هؤلاء يكون منطلقهم وادي حوران وبحماية اميركية.وقال سالم في بيان “نحذر من عودة عصابات داعش ثانية منطلقها وادي حوران بحماية امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة باحدث السلاح والعتاد قوامها 2500 الى 3000 مقاتل”.[…]

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