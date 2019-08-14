اعتقال احد عناصر داعش في سامراء

2019/08/14 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في حملة امنية بقضاء سامراء.

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