"اجتماع ليفربول" قد يحدد مصير نيمار خلال 48 ساعة

2019/08/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بينما تستمر المفاوضات بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بشأن نيمار، يلتقي رئيسا الناديين خلال 48 ساعة في مدينة ليفربول الإنجليزية لحسم

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