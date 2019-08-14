اجراءات قانونية تتخذها عمليات بغداد بحق مطلقي العيارات النارية في حال فاز المنتخب

2019/08/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، اليوم الاربعاء، المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية في حال فاز المنتخب الوطني بمباراة اليوم،

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