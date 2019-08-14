ديالى : القوات الامنية تقصف هدفين مهمين لـ

2019/08/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المصدر ،إن" قصفا جويا استهدف هدفين مهمين لعناصر "داعش" في منطقة زرلوك قرب ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى".

وأضاف ،أن"القصف اسفر عن تدمير اوكار لداعش بالكامل ، دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوف خلايا التنظيم الارهابي في الوقت الراهن ".

انتهى .



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