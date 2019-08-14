2019/08/14 | 21:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
انتهى .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى : القوات الامنية تقصف هدفين مهمين لـ"داعش " شمال شرقي المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر ،إن" قصفا جويا استهدف هدفين مهمين لعناصر "داعش" في منطقة زرلوك قرب ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى".
وأضاف ،أن"القصف اسفر عن تدمير اوكار لداعش بالكامل ، دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوف خلايا التنظيم الارهابي في الوقت الراهن ".
انتهى .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى : القوات الامنية تقصف هدفين مهمين لـ"داعش " شمال شرقي المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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