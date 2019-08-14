تدمير هدفين مهمين لداعش بقصف جوي شمال شرقي ديالى

2019/08/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى ،اليوم الأربعاء، بقصف هدفين مهمين لداعش جويا شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ،إن" قصفا جويا استهدف هدفين مهمين لعناصر داعش في منطقة زرلوك قرب ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى".

وأضاف ،أن"القصف اسفر عن تدمير اوكار لداعش بالكامل ، دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوف خلايا التنظيم الارهابي في الوقت الراهن ".

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