2019/08/14 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة، اليوم الأربعاء، أن آلیة التعرف على رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین التي سلمتها مؤخرا السلطات العراقیة، تتطلب الكثیر من الجهد والوقت للتعرف والمطابقة.وجاء ذلك في بيان الوزارة المنشور بعد تفقد وكيل وزارة الداخلية، الشیخ فیصل النواف، آلیة عمل التعرف الجنائي على رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین أثناء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تؤكد أن التعرف على الرفات المسترجعة من العراق يتطلب وقتا المركز الخبري الوطني.

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