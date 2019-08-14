عمليات بغداد تدعو المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية في حال فوز المنتخب الوطني

2019/08/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي،

الاربعاء، المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية في حال فاز المنتخب الوطني

بمباراة اليوم، مؤكد ان القوات الامنية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال الربيعي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، “مع تصاعد دعواتنا لمنتخبنا بالفوز نجدد تاكيدنا بعدم إطلاق العيارات

النارية ابتهاجا بفوز المنتخب في المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا”.

وأضاف الربيعي، أن الاطلاقات النارية “ستسبب خسائر

في الأرواح والممتلكات”، مؤكدا انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق

المخالفين”.

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