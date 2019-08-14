الحشد يصدر بيانا بشأن تصريحات الشيخ الناصري ضد الجيش العراقي

2019/08/14 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأصدر الحشد الشعبي، يوم الاربعاء، بيانا حول التصريحات المرفوضة التي أطلقت ضد الجيش العراقي، فيما أكد انها لا تعبر عن وجهة نظر هيئة الحشد لا من قريب او بعيد.

وجاء نص البيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخه منه، انه "تابعت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي ردود الأفعال التي تلاحقت اثر تصريحات رجل الدين الشيخ الدكتور يوسف الناصري الذي لا ينتسب للحشد وليس لديه اَي منصب او صفة رسمية وإنما يشغل منصب "الأمين العام لشورى العلماء".

وشدد البيان على، ان "اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الامنية مرفوضة وبالأخص ضد الجيش العراقي البطل، ونؤكد ان ما صدر عن الناصري في احدى البرامج التلفزيونية يمثل إساءة تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تتعلق بِنَا لا من قريب ولا بعيد".

ووفقا للبيان، ان "مع محاولة بعض الجهات الاعلامية توظيف هذه التصريحات بشكل غير صحيح بالاشارة الى انها قريبة من منطلقات الهيئة، نهيب بجميع وسائل الاعلام عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه وندعو الى التنسيق مع المديرية بهذا الخصوص".

واشار الى، ان "فِي الوقت الذي نحيي فيه تضحيات وبطولات جيشنا العراقي، نجدد موقفنا بالوقوف ضد الأطراف التي شككت بعقيدته في السابق او التي تسعى للنيل منه في الحاضر، نؤكد على حماية ما تحقق من منجزات بفضل تضحيات الجيش والحشد في مقارعة الارهاب طيلة السنوات الماضية.



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