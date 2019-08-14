بسبب عاصفة مرتقبة.. اليابان تنصح اكثر من 3000 شخص بإخلاء منازلهم

2019/08/14 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نصحت اليابان أكثر من 300 ألف شخص بإخلاء منازلهم، اليوم الأربعاء، في حين ألغت شركات الطيران مئات الرحلات، وذلك مع اقتراب العاصفة الإستوائية كروسا من الأرخبيل، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كروسا تحركت شمالًا باتجاه جنوب غرب اليابان بحلول الساعة الثامنة مساءً {11 بتوقيت جرينتش} محملة برياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة، صباح الخميس.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن التحذيرات الخاصة بالإخلاء صدرت إلى نحو 310 آلاف ساكن، كما تقرر إلغاء نحو 350 رحلة طيران بسبب اقتراب العاصفة.وقال رئيس الوزراء شينزو آبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء:"دعوني أطلب من الناس الاستعداد جيدًا والبقاء في حالة يقظة واتخاذ إجراءات للحفاظ على الأرواح مثل الإجلاء المبكر".وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول ما يصل إلى متر من الأمطار في شيكوكو أصغر الجزر اليابانية الأربع الكبرى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة حتى الساعة السادسة، مساء الخميس.ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم، جرّاء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان العام الماضي.



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