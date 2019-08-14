السيد الحكيم من مرقد العسكريين: هنا تكسرت مرامي الفرقة والفتنة

2019/08/14 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، من مرقد الامامين العسكريين {ع}، أن في هذا المكان تكسرت مرامي الفرقة والفتنة.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "وقفنا تحت قباب الطهر المحمدي عند ضريح الامامين العسكريين "عليهما السلام" الذي تكسرت عنده مرامي الفرقة الوطنية والنعرات الطائفية والفتنة المذهبية ، فعادت ببركته سامراء مدينة الوحدة العراقية ، ومن تلك الرحاب الطاهرة ابتهلنا الى الله العلي القدير ان يمن على الامة الاسلامية والعراق والعراقيين بالخير واليمن والبركة".



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