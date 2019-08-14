لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند تناول الأدوية

2019/08/14 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… على مر العصور والأزمنة، يتعرض البشر للإصابة بالأمراض ومع اختلاف أنواعها وحدتها فهي دائماً تحتاج إلى علاج سريع وفعال حتى لا تمثل تهديداً حقيقياً للحياة.وقبل ظهور الأدوية كان الناس يعتمدون على العلاجات العشبية الطبيعية والتي ليس لها أية آثار جانبية ضارة، لكن في وقتنا الحاضر أصبحت الأدوية الخيار السريع للشفاء من الكثير […]

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