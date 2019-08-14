إيران تعلن جاهزيتها للتفاوض بشأن أمن الممرات المائية وتتحدث عن “فخ” إسرائيلي

2019/08/14 | 21:31

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بغداد اليوم - متابعة

قالت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن طهران جاهزة للتفاوض مع دول المنطقة من أجل توفير أمن ا...





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