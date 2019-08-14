مستشارعبد المهدي: تجهيز الكهرباء بمحطة الهارثة مستقر وتم اخماد الحريق

2019/08/14 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عبد الحسين هنين مستشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، اخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من محطة الهارثة في محافظة البصرة،

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