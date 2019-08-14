الانفجار النووي بروسيا.. الغموض يستحضر كابوس

2019/08/14 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انفجار غامض، ارتفاع في مستوى الإشعاع، تقارير رسمية متأخرة، وتناقض في المعلومات..



وقائع خرجت من مدينة سيفيرودفينسك الروسية أعادت إلى الأذهان كابوس كارثة

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