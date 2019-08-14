ديالى تعمد اسلوب السيطرات النموذجية لدعم امن 20 مدينة

2019/08/14 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاربعاء، اعتماد اسلوب السيطرات النموذجية لدعم امن 20 مدينة بينها بعقوبة.وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العميد غالب العطيه لـ /المعلومة/، إن “شرطة ديالى اعتمدت اسلوب السيطرات النموذجية والتي تكون مزودة بكل الادوات والتجهيزات وعلى قدرة عالية في اداء المهام الموكلة إليها بالإضافة الى انها مزودة بكاميرات مراقبة […]

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