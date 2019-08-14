2019/08/14 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونغ كونغ، ودعت بكين إلى احترام الحكم الذاتي في المنطقة، مع استمرار الاحتجاجات.وبعد يوم من تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بدا وكأنه ينأى بنفسه عن الوضع في هونغ كونغ، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية عن القلق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قلق أميركي من “تحركات عسكرية صينية” على حدود” هونغ كونغ” المركز الخبري الوطني.

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