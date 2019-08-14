ايران تعلق على إلغاء التأشيرة في زيارة الأربعين

2019/08/14 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صرح وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ان إلغاء التأشيرة في زيارة الأربعين لايعني عدم وجود حصة لعدد الزوار، مؤكدا على تحديد سقف لذلك.

وصرح وزير الداخلية على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء: في ايام الاربعين سيتم إلغاء تأشيرة الدخول الى العراق، وبطبيعة الحال فان ذلك لا يعني عدم وجود رقابة وعدم وجود حصة لعدد الزوار، ومن المؤكد سنحدد سقفا لذلك.وتابع قائلا: ان وزير الداخلية العراقي سيزور ايران يوم الاحد القادم، وسنتحدث أكثر في اجتماع مشترك.واضاف رحماني فضلي: سنبحث في الاجتماع المشترك مع وزير الداخلية العراقي انشاء منافذ حدودية جديدة خلال زيارة الأربعين وظروف خاصة في ايام عاشوراء وتاسوعاء.



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