السيد عمار الحكيم: التطاول على الجيش وتضحياته يمثل تطاولاً على العراق

2019/08/14 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد زعيم تيار الحكمة المعارض السيد عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، ان التطاول على الجيش وتضحياته يمثل تطاولاً على العراق.

وقال السيد الحكيم في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "نقف وقفة الاجلال والاكبار لجيشنا الباسل الذي يمثل كل العراقيين بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية من دون تمييز ، وتحية حب وتثمين وتقدير الى بواسلنا في الجيش العراقي وبقية الشجعان في منظومتنا الامنية التي ذادت عن حمى الوطن ودحرت العصابات الظلامية عن ربوعه".واضاف ان "المساس بهذا الجيش المغوار او التطاول عليه او الانتقاص من تضحياته الجسام يمثل تطاولا على العراق".واختتم التتغريدة بوسم "#جيشنا_درع_الوطن".



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