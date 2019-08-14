2019/08/14 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لقي صبي حتفه بعدما قنصه تمساح مياه مالحة من مركب في جنوب الفلبين، في ظل ازدياد هجمات هذه الزواحف في المنطقة، حيث يتقلص موطنها الطبيعي، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.وكان الصبي البالغ 10 أعوام على متن المركب مع اثنين من أشقائه أكبر منه سنا بالقرب من بلدة بالاباك، حيث تكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفلبين..



تمساح يخطف صبيا من قارب ويلتهمه وكالة خطوة برس.

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