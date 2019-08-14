احدث طائرات بوينج تنضم الي مصر للطيران

2019/08/14 | 22:24

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة والاخيرة من طراز البوينج Dreamliner وبكين أول وجهاتها

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية الطائرة السادسة والاخيرة من طراز البوينج الدريملاينر B787-9 لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصرللطيران في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW هذا ومن المقرر أن تكون أول رحلات الطائرة الأخيرة على خط بكين اعتباراً من يوم 18اغسطس الحالي، لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة احلال وتجديد الاسطول، مما يؤكد على اصرار الشركة على مواصلة استراتيچيها نحو التطوير ومواكبة الشركات العالمية من خلال تعزيز معايير الخدمة المتطورة والمقدمة للعملاء والتي تسعي لها الشركة على مدار السنوات الماضية.ويتيح هذا الطراز قدرة اكبر علي المنافسة في سوق النقل الجوي لما يوفره من مواصفات ومزايا فنية تجعل تجربة السفر مع مصر للطيران اكثر راحة ورفاهيه.وقد أسهم دخول هذا الطراز اسطول الشركة في زيادة قدرة الشركة التشغيلية والوصول الي وجهات دولية جديدة إضافة إلى وجهات الشركة القائمة.

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