انتهاء غالبية أعمال ترميم قصر البارون

2019/08/14 | 22:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة الاثار: الانتهاء من 85% من أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة.

أنهت وزارة الاثار حتي الان من 85% من أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة، و الذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري.وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية و المشرف العام علي القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم تجري علي قدم و ساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و انه حتي الان تم الانتهاء من أعمال التدعيم الانشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات و تنظيف و ترميم العناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصيه، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، و التماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرا الي انه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصرى.و أضاف العميد هشام سمير انه حرصاً من وزارة الاثار على الحفاظ على معايير الأصالة خلال أعمال الترميم الخاصة بالقصر، تم إزالة الاسوار الحديدية الغير أثرية و التي تم إنشاؤها حول القصر عام ٢٠٠٦، لسوء حالتها كما أنها لا تتوائم مع القيمة الأثرية والمعمارية للقصر، مؤكدا انه لن يتم بناء سور حجري بدلا منها و انه تم الإستعانة بالرسومات الأصلية للقصر والمنفذه من قبل المهندس ألكسندر مارسيل و ذلك لإنشاء اسوار بنفس تصميم الأسوار الأثرية القديمة، الذي هو عبارة عن قاعدة طولية خرسانية اسفل منسوب سطح الأرض، يعلوها اعمدة بانوهات حديدية بطول الواجهات مع وجود اعمدة حجرية بقطاع صغير موزعة على مسافات لتثبيت البانوهات الحديدية للاسوار مؤكدا علي انه لن يتم بأي حال إعاقة اًو حجب رؤية القصر ليستمتع المارة بمشاهدة القصر وروعة تصميمه.

و تقوم وزارة الاثار حاليا بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، حيث سيتم إقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.

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