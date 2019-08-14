ألين رتيس - هنغاريا، أغسطس 1919: سحق السلطة العمالية

2019/08/14 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ألين_رتيس مطلع العام 1919، تم سحق جمهورية المجالس في هنغاريا التي جرى إعلان قيامها قبل ذلك بـمائة وثلاثة وثلاثين يوما.بعد عام ونصف عام من انتصار الثورة في روسيا، التي استقبلتها بحماسة الطبقة العاملة بكل البلدان، كان عمال هنغاريا قد استولوا على السلطة وأقاموا بدورهم مجالسهم.منذ العام 1867، كانت هنغاريا مملكة مرتبطة بالنمسا، التي كان إمبراطورها ملكا أيضا على هنغاريا.وكان دعم هذا النظام يتيح......

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