آمال قرامي - أسئلة غير بريئة أطرحها في زمن ديمقراطية المشاعر

2019/08/14 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي إلاّ أن يقرّ بحجم الانفصام في سلوك التونسيين،وتباين مواقفهم، وردود أفعالهم.فبعد أن أفاض هؤلاء في التعبير عن مشاعرهم التي تنوس بين الإحساس بالحزن، والشعور بالفخر والاعتزاز بأنّهم ينتمون إلى بلد انجز ثورة وحقّق ‘الاستثناء’ ها هم اليوم يلعنون الديمقراطية التي سمحت بتهافت من هبّ ودبّ على تقديم الترشّحات لمنصب يفترض أن يكون خاصّا بأهل الكفاية،والكياسة ،والعدالة، والفصاحة...وبين سردية ترسّخ «الشوف......

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