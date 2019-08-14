سهيل قبلان - ​التصويت المطلوب للقائمة المشتركة فقط هو عنوان وعينا

2019/08/14 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الرحمة والقساوة تتصارعان في قلب الانسان ولا شك ان النصر في النهاية للرحمة الانسانية الدافئة لانها في قلوب الكثيرين من البشر والقسوة في قلوب زمرة من الطغاة الفاسدين والفاجرين الاقوياء لحين مهما طال وقته فهناك ايادي تدفع الى الشقاء والتعاسة والبؤس وبالمقابل هناك الايدي التي تعمل لتخلص وتنفذ وهناك من يتنعم ويتلذذ باموال الشعب ويحرم الناس من الحياة السعيدة والظالم يعلم الكفر ويزرع الاحقاد والشرور ويسم......

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